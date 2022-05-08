الملك والملكة يتسلمان الاثنين جائزة "الطريق إلى السلام" في نيويورك

الوكيل الإخباري - يتسلم جلالة الملك عبدالله الثاني وجلالة الملكة رانيا العبدالله، في نيويورك مساء يوم غد الاثنين، جائزة "الطريق إلى السلام"، ضمن زيارة العمل التي يقوم بها جلالته إلى الولايات المتحدة الأميركية.

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وتأتي الجائزة، التي تُمنح من قبل مؤسسة الطريق إلى السلام التابعة لبعثة الفاتيكان في الأمم المتحدة، تقديرا لدور جلالتيهما في تشجيع الحوار والوئام بين الأديان، وتعزيز فرص تحقيق السلام، وجهود الأردن الإنسانية في استضافة اللاجئين.



كما يلتقي جلالة الملك، في نيويورك، مع رئيس وأعضاء جمعية الأطباء الأردنيين في الولايات المتحدة، وعدد من الأطباء الأردنيين المتميزين في الولايات المتحدة، حرصا من جلالته على التواصل مع الأردنيين المغتربين والاطلاع على إنجازاتهم والاستماع لمقترحاتهم.



ويلتقي جلالته، في نيويورك، عددا من القيادات المسيحية في الولايات المتحدة الأميركية للتأكيد على أهمية الحفاظ على الوجود المسيحي في المنطقة وحماية حقوقهم في الأراضي المقدسة.



ومن نيويورك، يتوجه جلالة الملك إلى واشنطن، لمتابعة زيارة العمل التي بدأها يوم أول أمس الجمعة.