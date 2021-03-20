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السبت، 20-03-2021 09:23 م

الملك وولي العهد يتلقيان برقيات بذكرى معركة الكرامة الثالثة والخمسين

الملك-وولي-العهد
أرشيفية


الوكيل الإخباري - تلقى جلالة الملك عبدالله الثاني، برقيات من كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين، بمناسبة الذكرى الثالثة والخمسين لمعركة الكرامة الخالدة، التي تصادف يوم غد الأحد.

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كما تلقى سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، برقيات مماثلة بهذه المناسبة الوطنية.


واستذكر مرسلو البرقيات هذه المعركة التي قدم فيها منتسبو الجيش العربي، بقيادة المغفور له بإذن الله جلالة الملك الحسين بن طلال، طيب الله ثراه، أمثلة في التضحية والشجاعة، حينما حققوا النصر المبين، دفاعا عن الأردن.


و أشادوا باهتمام جلالة الملك عبدالله الثاني ورعايته للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية، لتؤدي رسالتها دوما باقتدار، وتبقى درع الوطن وسياجه.


 




 

 


 

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