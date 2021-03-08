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الإثنين، 08-03-2021 08:12 م

الملك يجتمع بولي العهد السعودي

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الوكيل الاخباري - عقد جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين اجتماعًا مع مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، في العاصمة الرياض الإثنين.
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وجرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات الأخوية بين البلدين، وأوجه التعاون المشترك في مختلف المجالات والفرص الواعدة لمواصلة تطويره بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.

كما تم خلال الاجتماع بحث عدد من القضايا العربية والإقليمية والجهود المبذولة بشأنها.

وحضر الاجتماع سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، وعن الجانب السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأستاذ خالد العيسى.

 




 

 


 

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