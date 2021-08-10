الملك وولي العهد يتلقيان برقيات تهنئة بحلول العام الهجري

الوكيل الإخباري - تلقى جلالة الملك عبدالله الثاني برقيات تهنئة بمناسبة حلول العام الهجري الجديد من قادة دول أعربوا فيها عن خالص التهنئة بهذه المناسبة المباركة سائلين الله جل وعلا أن يعيدها على جلالته والشعب الأردني والأمتين العربية والإسلامية بالخير والبركات.

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كما تلقى جلالته برقيات تهنئة من كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين وممثلي الفعاليات الرسمية والشعبية.



وتلقى سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد برقيات تهنئة مماثلة بهذه المناسبة.



واستذكر مرسلو البرقيات الدروس والعبر من الهجرة النبوية التي ألهم الله عز وجل بها نبي الرحمة محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، لتكون منطلقاً لتأسيس دولة أساسها العدل والتسامح والوسطية مثمنين جهود جلالة الملك الموصولة في إبراز الصورة الحقيقية للدين الإسلامي والدفاع عن قيمه النبيلة.