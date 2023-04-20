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الخميس، 20-04-2023 08:56 م

الملك وولي العهد يتلقيان برقيات تهنئة بحلول عيد الفطر

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الوكيل الاخباري -  تلقى جلالة الملك عبدالله الثاني برقيات تهنئة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك من ملوك وقادة وأولياء عهد دول عربية وإسلامية وصديقة، وعدد من كبار الشخصيات فيها.

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وعبر مرسلو البرقيات عن خالص التهنئة لجلالة الملك بهذه المناسبة، سائلين الله سبحانه وتعالى أن يعيدها على جلالته بالخير واليمن والبركات، وعلى الشعب الأردني بالمزيد من التقدم والازدهار.


كما تلقى جلالته برقيات تهنئة من كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين، وممثلي الفعاليات الرسمية والشعبية.


وتلقى سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، برقيات تهنئة مماثلة، بهذه المناسبة.


 




 

 


 

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