الأربعاء 18-08-2021
الوكيل الاخباري

توضيح امني حول محاولة مواطن الانتحار بعمان

حنيفات: إجراءات لمعالجة التشوهات

المعونة : صرف معونة لطلبة التوجيهي المنتفعة أسرهم ومعدلهم 90 فما فوق

مواطن يحاول الانتحار بالعبدلي - فيديو

تفاصيل وفيات واصابات كورونا في الاردن اليوم

الملك يؤكد خلال لقائه ممثلين عن القطاع الزراعي أهمية إنشاء مراكز تدريب زراعية

الرئيس التنفيذي لـ إدارة الاستثمارات الحكومية يزور مصانع البوتاس العربية في منطقة غور الصافي

توضيح حول ايجاز كورونا الحكومي اليوم

وزير الصحة : لا يوجد ما يستدعي العودة لحظر الجمعة الشامل

أطقم الأسنان .. تقلل من خطر الاصابة بالخرف لدى كبار السن

الأربعاء، 18-08-2021 05:35 م

الملك يؤكد خلال لقائه ممثلين عن القطاع الزراعي أهمية إنشاء مراكز تدريب زراعية

wwww



 الوكيل الاخباري - أكد جلالة الملك عبدالله الثاني أهمية إنشاء مراكز تدريب زراعية في مختلف مناطق المملكة، لرفع قدرات المزارعين وتمكينهم تكنولوجياً، وزيادة الإنتاج وضمان الاستغلال الأمثل للموارد المائية.اضافة اعلان


ولفت جلالته، خلال لقائه ممثلين عن القطاع الزراعي في قصر الحسينية اليوم الأربعاء، إلى ضرورة تحديد أولويات القطاع الزراعي وما يعترضه من معيقات، لتنفيذ المزيد من المشاريع والارتقاء به، خدمة للمزارعين ولزيادة فرص العمل.

كما أكد جلالة الملك، خلال اللقاء، الذي حضره رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، أهمية تعزيز التعاون والشراكة بين القطاعين العام والخاص في المجال الزراعي.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
f

توضيح امني حول محاولة مواطن الانتحار بعمان

مقر-رئاسة-الوزراء-بمنطقة-الدوار-الرابع-في-عمان-أرشيفية

حنيفات: إجراءات لمعالجة التشوهات

820211617530527854306

المعونة : صرف معونة لطلبة التوجيهي المنتفعة أسرهم ومعدلهم 90 فما فوق

ff

مواطن يحاول الانتحار بالعبدلي - فيديو

كورونا 2

تفاصيل وفيات واصابات كورونا في الاردن اليوم

8202117172244905684315

توضيح حول ايجاز كورونا الحكومي اليوم

أخبار متعلقة
60f889c20404a

إشادة واسعة من مجلس الشيوخ الأمريكي بدور الأردن في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة

1626892412637

الملك يلتقي أبرز لجان مجلس الشيوخ الأمريكي

2021-07-19_21-13-20_072954-730x438

الملك: وصول الأردن إلى واشنطن كأول بلد من المنطقة لم يأت صدفة

E60_O09WQAI7vxW

بالفيديو.. لحظة وصول الملك إلى مبنى الكونجرس الأميركي

5

الملك يلتقي وزيرة الخزانة الأمريكية

4

الملك يشيد خلال لقائه وزير الخارجية الأميركي بمستوى التفاهم المشترك