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الملك يؤكد لوزير الخارجية الأميركي ضرورة وقف الحرب على غزة

السبت، 04-11-2023 09:07 م

الملك يؤكد لوزير الخارجية الأميركي ضرورة وقف الحرب على غزة

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الوكيل الاخباري - أكد جلالة الملك عبدالله الثاني، خلال لقائه وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، السبت، ضرورة وقف الحرب على غزة وفرض هدنة إنسانية لاستدامة وصول المساعدات إلى القطاع وضمان عدم إعاقة عمل المنظمات الإنسانية الدولية.

ودعا جلالته، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، إلى تكثيف الجهود الدولية لإيصال الغذاء والمياه والدواء والوقود إلى غزة دون انقطاع، ودعم المنظمات الإغاثية العاملة في القطاع.

وأشار جلالة الملك إلى أن السبيل الوحيد لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي هو العمل نحو أفق سياسي لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين، محذرا من أن الحلول العسكرية أو الأمنية لن تنجح.

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