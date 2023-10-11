تجارة عمان تُقدّم 200 الف دينار للأهل في غزة

الوكيل الاخباري - كإستجابة فورية لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني بإرسال مساعدات إنسانية وطبية عاجلة للفلسطينيين في قطاع غزة، وتوفيرها بالسرعة الممكنة.



عقد مجلس إدارة غرفة تجارة عمان اجتماع طارئ، اليوم الاربعاء، لبحث آثار العدوان الاسرائيلي الغاشم على الاهل في قطاع غزة، وقرر المجلس تقديم مبلغ ( 200 ) ألف دينار بإسم اعضاء الهيئة العامة للغرفة، كدعم عيني من أدوية ومستلزمات طبية لأهالي قطاع غزة الصامدين، كجزء قليل من الواجب تجاه الاهل في القطاع، بالتعاون مع الهيئة الخيرية الاردنية الهاشمية، للتخفيف من المأساة التي يعيشونها جراء العدوان الصهيوني.



وناشد مجلس ادارة الغرفة القطاع التجاري والخدمي تقديم ما بوسعهم من دعم، بالتعاون والتنسيق مع الهيئة الخيرية الاردنية الهاشمية، للمساهمة بتضميد جراح الأشقاء الذين يواجهون هذا العدوان الوحشي واللا انساني.

وشدد المجلس على وقوف اعضاء الهيئة العامة للغرفة إلى جانب الاشقاء الفلسطينيين والاهل في غزة في وجه الهجمة الشرسة التي يتعرض لها من الاحتلال الاسرائيلي.

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ودعا مجلس ادارة الغرفة رؤساء الغرف التجارية وممثلي القطاعات التجارية ونقابات وجعيات اصحاب العمل وموظفي الغرفة إلى وقفة تضامنية يوم السبت المقبل 14/10/2023 ، امام مبنى غرفة تجارة عمان/الشميساني.



وثمن مجلس ادارة الغرفة جهود الملك عبدالله الثاني بن الحسين للوصول الى تهدئة الوضع المتفاقم في قطاع غزة، من خلال تكثيف الاتصالات مع مختلف الأطراف، وعبر تعزيز إمكانات المستشفى العسكري الميداني الأردني في القطاع للتعامل مع مختلف احتياجات الشعب الفلسطيني هناك، ومن خلال الاستمرار في تسيير القوافل الإنسانية لتلبية ما يحتاجه الأشقاء في غزة.



وكان مجلس الادارة قد افتتح الجلسة بقراءة الفاتحة على ارواح الشهداء، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين، وتقرر بقاء مجلس الادارة في انعقاد دائم لمتابعة التطورات الميدانية بالتنسيق مع الهيئة الخيرية الاردنية الهاشمية.