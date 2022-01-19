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الأربعاء، 19-01-2022 06:26 م

الملك يتلقى اتصالا هاتفيا من شيخ الأزهر

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الوكيل الاخباري - تلقى جلالة الملك عبدالله الثاني، اتصالا هاتفيا اليوم الأربعاء، من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف.

وتناول الاتصال مجمل الأوضاع في القدس الشريف، إذ أكد جلالته ضرورة وقف الانتهاكات الإسرائيلية الأحادية بحق الأشقاء الفلسطينيين، والتي تقوض فرص تحقيق السلام العادل والشامل.

وشدد جلالة الملك على أن الأردن مستمر بالقيام بدوره التاريخي والديني في حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية بالقدس، من منطلق الوصاية الهاشمية عليها.

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