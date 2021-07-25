الملك يجري مقابلة مع ' سي ان ان ' اليوم

الوكيل الإخباري - يجري جلالة الملك عبدالله الثاني مقابلة مع الإعلامي فريد زكريا من شبكة سي إن إن الأمريكية، تبث اليوم الأحد.

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جاء ذلك على هامش زيارة جلالته إلى الولايات المتحدة الأمريكية، رافقته فيها جلالة الملكة رانيا العبدالله، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد.



وكان جلالة الملك قد استهل الزيارة بلقاء قمة مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي أكد لجلالته دعم الولايات المتحدة للأردن، قائلا "أود أن أشكركم، جلالة الملك، على علاقتكم المتينة و الاستراتيجية مع الولايات المتحدة، لطالما كنتم إلى جانبنا، و ستجدنا دائما إلى جانب الأردن".



وشهدت الزيارة الملكية سلسلة لقاءات عقدها جلالته مع نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس وأركان الإدارة الأمريكية، وقيادات الكونغرس وأبرز لجانه.