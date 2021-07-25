الأحد 25-07-2021
الوكيل الاخباري

العمل تعلن عن إجراءات جديدة لتسهيل على العمالة الوافدة

دودين لـ برنامج الوكيل : متابعة حثيثة للكشف عن ملابسات حادثة الجاردنز

مدير مستشفى الجاردنز لـ برنامج الوكيل : انقطاع الكهرباء على الإنارة فقط

السياحة: إغلاق منشأتين وإنذار ومخالفة 49 أخرى

الملك يجري مقابلة مع ' سي ان ان ' اليوم

وفيات الأحد 25/7/2021

أسعار الذهب الأحد 25/7/2021

السياحة تعلن عن 3 فرص استثمارية

تقرير الطب الشرعي لوفيات الجاردنز يحتاج يومين إلى 3 أيام

تلقي لقاح كورونا لمن تجاوز 12 عاما دون موعد مسبق اعتبارا من اليوم

الأحد، 25-07-2021 09:05 ص

الملك يجري مقابلة مع ' سي ان ان ' اليوم

الملك 3


الوكيل الإخباري - يجري جلالة الملك عبدالله الثاني مقابلة مع الإعلامي فريد زكريا من شبكة سي إن إن الأمريكية، تبث اليوم الأحد.

اضافة اعلان


جاء ذلك على هامش زيارة جلالته إلى الولايات المتحدة الأمريكية، رافقته فيها جلالة الملكة رانيا العبدالله، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد.


وكان جلالة الملك قد استهل الزيارة بلقاء قمة مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي أكد لجلالته دعم الولايات المتحدة للأردن، قائلا "أود أن أشكركم، جلالة الملك، على علاقتكم المتينة و الاستراتيجية مع الولايات المتحدة، لطالما كنتم إلى جانبنا، و ستجدنا دائما إلى جانب الأردن".


وشهدت الزيارة الملكية سلسلة لقاءات عقدها جلالته مع نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس وأركان الإدارة الأمريكية، وقيادات الكونغرس وأبرز لجانه.

 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
وزارة عمل 2

العمل تعلن عن إجراءات جديدة لتسهيل على العمالة الوافدة

مخالفة

السياحة: إغلاق منشأتين وإنذار ومخالفة 49 أخرى

السياحة

السياحة تعلن عن 3 فرص استثمارية

03e34e93-3868-427d-a838-083635f05300

تقرير الطب الشرعي لوفيات الجاردنز يحتاج يومين إلى 3 أيام

كورونا الوكيل

تلقي لقاح كورونا لمن تجاوز 12 عاما دون موعد مسبق اعتبارا من اليوم

ffffff

فريق من 5 مدعين عامين للتحقيق في حادثة مستشفى الجاردنز

أخبار متعلقة
CYiJAbBWsAIi59u

الجالية الأردنية في أمريكا تنظم وقفة ترحيب بالملك في شارع بنسيلفانيا

غرفة صناعة الاردن

صناعة الأردن: نتطلع لقطف ثمار مخرجات زيارة الملك لأميركا

الصفدي

الصفدي: مستعدون لاستقبال جرحى مستشفى الحسين العراقي

امريكا-كورونا-2020121201

الخارجية لـ الوكيل: نسعى لنقل جثمان المواطن المتوفى بعملية سطو بأمريكا بأسرع وقت

الملك

الملك يلتقي الرئيس الأمريكي في بداية زيارة رسمية إلى واشنطن

dddd

المصري يوضح حقيقة ما نسب اليه بشأن القوات الأمريكية