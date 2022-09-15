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الملك يزور مديرية الأمن العام ويثني على جهود كوادرها في التعامل مع حادث اللويبدة

الخميس، 15-09-2022 03:52 م

الملك يزور مديرية الأمن العام ويثني على جهود كوادرها في التعامل مع حادث اللويبدة

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الوكيل الاخباري -  أثنى جلالة الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، خلال زيارته مديرية الأمن العام اليوم الخميس، على الجهود الكبيرة لفرق الدفاع المدني وكوادر المديرية في التعامل مع حادث انهيار مبنى بمنطقة اللويبدة.

وأعرب جلالته، خلال الزيارة، عن اعتزازه بالمستوى المتميز والمتطور لفريق البحث والإنقاذ، الذي يواصل عمليات الإجلاء والإنقاذ على مدار الساعة.

وأكد جلالة الملك أهمية مواصلة التوسع في تدريب وتأهيل فرق البحث والإنقاذ، وتزويدهم بأحدث المعدات والآليات، لضمان أفضل استجابة وتعامل مع مثل هذه الحوادث.

واستمع جلالته إلى إيجاز قدمه مدير الأمن العام اللواء عبيدالله المعايطة عن أبرز الإجراءات المتخذة منذ لحظة تلقي بلاغ انهيار المبنى، وتعامل الفرق المتخصصة والتي ما زالت مستمرة.

واستعرض المعايطة خطط مديرية الأمن العام في تطوير وتحديث المنظومة الأمنية، ومعالجة المشكلات المرورية ومواجهة الجريمة والمخدرات، من خلال تحديث الاستراتيجيات كافة.

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