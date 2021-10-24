الملك يزور مقام الصحابي معاذ بن جبل في الأغوار الشمالية

الوكيل الاخباري - زار جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الأحد، مقام الصحابي معاذ بن جبل في لواء الأغوار الشمالية، وهو أحد مقامات الصحابة الذي تم إنجازه ضمن مشاريع الإعمار الهاشمي في مختلف مناطق المملكة.



واطلع جلالة الملك على مرافق المقام، الذي يضم مسجداً ومكتبة ومركزاً ثقافياً إسلامياً ومدرسة لتحفيظ القرآن.



وتحظى هذه المقامات، باهتمام ملكي، من خلال اللجنة الملكية لإعمار مقامات الأنبياء والصحابة.

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