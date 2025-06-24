حملة رش في المزار الشمالي لمكافحة الحشرتين القرمزية والشمعية

وقال مدير زراعة المزار الشمالي، المهندس عبد الإله عبيدات، لوكالة الأنباء الأردنية(بترا)، إن هاتين الحشرتين تعتبران آفتين تهددان إنتاجية هذه النباتات الحساسة، حيث تعتبر الحشرة القرمزية من أخطر الآفات الحشرية التي تصيب الصبار، اذ تتغذى هذه الحشرة على عصارة النبات، مما يؤدي إلى تدهور حالتها، لافتا إلى ضرورة اتخاذ إجراءات سريعة لاحتواء انتشار هذه الحشرة للحد من آثارها السلبية.
وحول الحشرة الشمعية المعروفة "بجرب التين"، بيّن أن هذه الحشرة تعتبر من أهم الآفات التي تؤثر على نباتات التين، حيث تصيب هذه الحشرة الأوراق والثمار، مما يتسبب في تقزم النبات وتدهور جودة الثمار، في ظل تزايد الطلب على هذه الفاكهة الصيفية في السوق المحلية؛ أصبحت مكافحة هذه الحشرة ضرورة ملحة للمزارعين و المنتجين.
وبين أن أشجار التين في اللواء تمتد على مساحة تصل إلى حوالي 600 دونم، فيما تصل مساحة أشجار الصبر إلى حوالي 150 دونم، وستستخدم بحملة الرش مبيدات متخصصة لهذا الغرض.
-
أخبار متعلقة
-
الأمن العام يودع مرتباته المشاركين في مهام حفظ السلام الدولية
-
وزير الإدارة المحلية: البلديات أساس التنمية المستدامة في الأردن
-
التربية تعمم دوام إدارات المدارس في العطلة الصيفية
-
الصفدي : قمنا بما يمليه علينا واجبنا بحماية أمن الأردنيين
-
بنك الملابس الخيري يوزع أكثر من 9 آلاف قطعة في معان
-
مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي عشائر المجالي والغزاوي
-
تخريج الفوج الثاني والستين من كلية الأمير فيصل الفنية
-
السفارة الأردنية في الرباط تحتفي بإشهار كتاب يوثق ربع قرن من الشعر الأردني