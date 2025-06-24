الثلاثاء 2025-06-24 11:39 م
 

حملة رش في المزار الشمالي لمكافحة الحشرتين القرمزية والشمعية

مزارع يرش المبيدات على شجرة
مزارع يرش المبيدات الحشرية على شجرة
 
الثلاثاء، 24-06-2025 10:46 م

الوكيل الإخباري-   بدأت مديرية زراعة لواء المزار الشمالي، اليوم الثلاثاء، حملة رش لمكافحة "الحشرة القرمزية" على الصبار، والحشرة الشمعية المعروفة "بجرب التين"، والتي تستمر 10 أيام.

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وقال مدير زراعة المزار الشمالي، المهندس عبد الإله عبيدات، لوكالة الأنباء الأردنية(بترا)، إن هاتين الحشرتين تعتبران آفتين تهددان إنتاجية هذه النباتات الحساسة، حيث تعتبر الحشرة القرمزية من أخطر الآفات الحشرية التي تصيب الصبار، اذ تتغذى هذه الحشرة على عصارة النبات، مما يؤدي إلى تدهور حالتها، لافتا إلى ضرورة اتخاذ إجراءات سريعة لاحتواء انتشار هذه الحشرة للحد من آثارها السلبية.


وحول الحشرة الشمعية المعروفة "بجرب التين"، بيّن أن هذه الحشرة تعتبر من أهم الآفات التي تؤثر على نباتات التين، حيث تصيب هذه الحشرة الأوراق والثمار، مما يتسبب في تقزم النبات وتدهور جودة الثمار، في ظل تزايد الطلب على هذه الفاكهة الصيفية في السوق المحلية؛ أصبحت مكافحة هذه الحشرة ضرورة ملحة للمزارعين و المنتجين.


وبين أن أشجار التين في اللواء تمتد على مساحة تصل إلى حوالي 600 دونم، فيما تصل مساحة أشجار الصبر إلى حوالي 150 دونم، وستستخدم بحملة الرش مبيدات متخصصة لهذا الغرض.

 
gnews

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