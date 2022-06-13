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الإثنين، 13-06-2022 05:16 م

الملك يستقبل الحلبوسي ويؤكد متانة العلاقات الاردنية العراقية

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الوكيل الاخباري - استقبل جلالة الملك عبدالله الثاني في قصر الحسينية، اليوم الاثنين، رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي والوفد المرافق، الذي ضم رؤساء وأعضاء عدد من لجان المجلس.

وأكد جلالته، خلال اللقاء الذي حضره سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، متانة العلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، والحرص على توسيع آفاق التعاون الثنائي في المجالات كافة.

ولفت جلالة الملك إلى مركزية العراق في المنطقة، مشددا على أن نجاح العراق هو نجاح للجميع في الإقليم، ونحن في خندق واحد.

وجدد جلالته التأكيد على دعم الأردن الكامل للعراق في تلبية طموحات شعبه الشقيق، مشيدا بالتعاون القائم بين مجلسي النواب الأردني والعراقي لتعزيز الشراكة بين البلدين.

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