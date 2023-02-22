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الأربعاء، 22-02-2023 02:52 م

الملك يستقبل رئيس مجلس الشيوخ الكندي

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الوكيل الإخباري - استقبل جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الأربعاء، رئيس مجلس الشيوخ الكندي جورج فيوري.

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وأعرب جلالة الملك عن اعتزازه بعلاقات الصداقة التاريخية التي تربط الأردن وكندا.


وأكد جلالته ضرورة مواصلة التنسيق والتشاور بين البلدين حيال القضايا ذات الاهتمام المشترك، والحرص على توسيع آفاق التعاون في مختلف المجالات.


وجرى خلال اللقاء بحث مجمل التحديات والأزمات في المنطقة، والمساعي المبذولة للتوصل إلى حلول سياسية لها، إضافة إلى الجهود الإقليمية والدولية في الحرب على الإرهاب، ضمن استراتيجية شمولية.


وحضر اللقاء رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، ومدير مكتب جلالة الملك، الدكتور جعفر حسان.

 




 

 


 

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