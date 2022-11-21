الملك يستقبل رئيس مجلس الوزراء العراقي لدى وصوله عمّان

الوكيل الإخباري - استقبل جلالة الملك عبدالله الثاني يرافقه سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني لدى وصوله مطار ماركا العسكري في عمّان، الإثنين، في زيارة للمملكة.

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ويجري جلالته ورئيس مجلس الوزراء العراقي مباحثات في وقت لاحق اليوم.



كما كان في الاستقبال رئيس الوزراء بشر الخصاونة، ونائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب جلالة الملك، جعفر حسان، وعدد من المسؤولين.



وجرت لرئيس مجلس الوزراء العراقي مراسم استقبال رسمية.



ويرافق السوداني وفد يضم وزير الخارجية فؤاد حسين، ومدير مكتب رئيس مجلس الوزراء إحسان العوادي، ومحافظ الأنبار علي الدليمي.

