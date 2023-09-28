الملك يعزي بضحايا حريق حفل الزفاف في العراق

الوكيل الاخباري - بعث جلالة الملك عبدالله الثاني برقية تعزية إلى أخيه الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد بضحايا حريق حفل الزفاف، الذي وقع بمحافظة نينوى أخيرا.



كما بعث جلالته برقية مماثلة إلى أخيه رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني.



وأعرب جلالة الملك في البرقيتين باسمه وباسم شعب المملكة الأردنية الهاشمية وحكومتها عن تعازيه ومواساته لأسر الضحايا والشعب العراقي الشقيق بهذا المصاب الأليم، وتمنياته للمصابين بالشفاء العاجل.

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