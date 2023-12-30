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السبت، 30-12-2023 06:42 م

​ الملك يعزي عشيرة الرواشدة

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الوكيل الاخباري - نقل رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم السبت، تعازي جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني،ولي العهد، إلى عشيرة الرواشدة بوفاة الحاجة ختمة شراري الرواشدة، والدة الصحفي محمد خير الرواشدة.

وأعرب العسيوي عن صادق العزاء والمواساة إلى عشيرة الرواشدة خاصة والبرارشة عامة.

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داعيا الله أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، ويلهم ذويها الصبر والسلوان.

 

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