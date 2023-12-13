العيسوي يلتقي شيوخا ووجهاء من محافظة عجلون

الوكيل الاخباري - التقى رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الأربعاء، شيوخا ووجهاء وممثلين عن المجتمع المحلي من أبناء محافظة عجلون.



وقال العيسوي، خلال اللقاء، الذي عقد في الديوان الملكي الهاشمي، إن الأردن وبقيادة جلالة الملك، يبذل، ومنذ اليوم الأول للحرب جهودا كبيرة لوقف الحرب على قطاع غزة، التي راح ضحيتها الآلاف من الأبرياء والأطفال والنساء.



وأضاف أن الأردن يوظف مكانته العالمية لإيصال رسائل واضحة للعالم بأن ما تقوم به إسرائيل من قتل للمدنيين وهدم للمرافق الحيوية مخالف لجميع الشرائع السماوية والقوانين الدولية والقيم الإنسانية والأعراف، ما يتطلب تدخلا فوري لوقفها، وهو ما أثر على مواقف كثير من الدول تجاه ما يجري في غزة.

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من جهتهم، أكد الحضور وقوف جميع الأردنيين خلف قيادة جلالة الملك عبدالله الثاني ودعم مساعيه الدولية والإقليمية المتواصلة لوقف الحرب على قطاع غزة.