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السبت، 02-12-2023 06:44 م

الملك يعزي عشائر العدوان

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الوكيل الاخباري-  مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم وسمو ولي العهد المعظم قدم معالي رئيس الديوان الملكي الهاشمي السيد يوسف حسن العيسوي واجب العزاء اليوم السبت الموافق 2-12-2023 بالمرحوم حسين عبد العزيز فرحان العدوان ( ابو عمر)

ونقل العيسوي خلال زيارته لذوي المتوفي تعازي ومواساة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم وسمو ولي العهد المعظم، سائلا الله العلي القدير ان يتغمده بواسع رحمته

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