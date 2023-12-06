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الأربعاء، 06-12-2023 07:40 م

الملك يعزي عشيرة الفايز

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الوكيل الاخباري - مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين وسمو ولي العهد قدم معالي رئيس الديوان الملكي الهاشمي السيد يوسف حسن العيسوي واجب العزاء اليوم الاربعاء الموافق 6-12-2023 بالمرحومة صيته زعل نمر الفايز ( ام مشعل) شقيقة معالي عيد الفايز .

ونقل العيسوي خلال زيارته لذوي المتوفية تعازي ومواساة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين وسمو ولي العهد ، سائلا الله العلي القدير ان يتغمدها بواسع رحمته . 

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