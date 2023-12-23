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السبت، 23-12-2023 09:56 م

الملك يعزي عشيرتي الدباس وآل الصاحب

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الوكيل الاخباري - مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين  وسمو ولي العهد  قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي واجب العزاء اليوم السبت الموافق 23-12-2023 بالمرحوم فايز اسماعيل احمد الدباس ( ابو محمد) شقيق معالي وزير السياحة الأسبق أسامة الدباس ، كما قدم معاليه التعازي بوفاة المرحومة الحاجة سهام عيد المجيد الصاحب شقيقة عطوفة سمير الصاحب.

ونقل العيسوي خلال زيارته لذويهم تعازي ومواساة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني وسمو ولي العهد ، سائلا الله العلي القدير ان يتغمدهم بواسع رحمته ويلهم ذويهم الصبر والسلوان .

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