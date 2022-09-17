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السبت، 17-09-2022 01:12 م

الملك يغادر إلى لندن لحضور مراسم جنازة الملكة إليزابيث الثانية

الملك حزين


الوكيل الإخباري - غادر جلالة الملك عبدالله الثاني أرض الوطن، اليوم السبت، في زيارة تشمل العاصمة البريطانية لندن، ومدينة نيويورك الأمريكية.اضافة اعلان


وفي لندن، يحضر جلالة الملك مراسم جنازة الملكة إليزابيث الثانية، التي ستقام يوم الاثنين المقبل.

ويتوجه جلالته بعدها إلى نيويورك، حيث يشارك جلالة الملك في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها السابعة والسبعين، والتي تبدأ في العشرين من هذا الشهر، ويلقي خطابا هناك.

كما يعقد جلالته عددا من اللقاءات الثنائية مع قادة الدول ورؤساء الوفود المشاركين في اجتماعات الأمم المتحدة، لبحث آخر المستجدات الإقليمية والدولية وسبل تعزيز شراكة الأردن مع بلدانهم في مختلف المجالات.

وأدى سمو الأمير فيصل بن الحسين اليمين الدستورية، نائبا لجلالة الملك، بحضور هيئة الوزارة.

 




 

 


 

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