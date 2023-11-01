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الأربعاء، 01-11-2023 05:48 م

الملك يلتقي العاهل البحريني ويؤكد ضرورة العمل نحو هدنة إنسانية في غزة

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الوكيل الاخباري -  أكد جلالة الملك عبدالله الثاني خلال لقائه جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين في قصر الصخير، اليوم الأربعاء، ضرورة وقف الحرب والعمل نحو هدنة إنسانية في غزة.

وحذر جلالته خلال لقاء ثنائي تبعه موسع، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، من استمرار تدهور الأوضاع في القطاع، مشددا على أهمية عدم إعاقة عمل المنظمات الدولية أثناء تأدية واجباتها الإنسانية هناك.

وتناول اللقاء، بحضور سمو الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي عهد البحرين رئيس مجلس الوزراء، التطورات في منطقة الشرق الأوسط ومستجدات الأحداث المتعلقة بالتصعيد العسكري في قطاع غزة.

وشدد جلالتاهما على أولوية حماية المدنيين وفق القانون الدولي الإنساني والعمل على تأمين ممرات إنسانية عاجلة لإيصال المساعدات الإغاثية والطبية إلى غزة في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة في القطاع.

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