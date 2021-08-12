الملك يوجه بتقديم المساعدة للجزائر في التعامل مع الحرائق

الوكيل الاخباري -

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أجرى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم اتصالاً هاتفياً، مع وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة رمطان لعمامرة، قدم خلاله تعازي المملكة بضحايا حرائق الغابات، وأعرب عن الأمنيات للمصابين بالشفاء العاجل.وأكد الصفدي على تضامن الأردن مع الجزائر في مواجهة هذا الوضع الأليم، واستعداده لتقديم كافة أشكال الدعم الممكنة للمساعدة في التعامل مع الحرائق وتبعاتها وذلك بتوجيه من جلالة الملك عبدالله الثاني.