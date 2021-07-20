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الثلاثاء، 20-07-2021 04:53 م

تونس: وصول طائرة أردنية محملة بمساعدات طبية

تون


الوكيل الإخباري - حطت ظهر اليوم الثلاثاء، بمطار تونس قرطاج الدولي، طائرة عسكرية أردنية محملة بمعدات ومستلزمات طبية متنوعة مقدمة من الأردن إلى تونس لدعم جهودها في السيطرة على تفشي فيروس كوفيد-19.

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وتشتمل المساعدات التي أرسلت بتوجيهات من جلالة الملك عبد الله الثاني، على كميات من الاوكسجين والأدوية وفيتامينات وكمامات وملابس طبية واقية.


وتوجهت رئاسة الجمهورية التونسية في بيان لها بجزيل الشكر وبالغ التقدير للمملكة الأردنية الهاشمية على هذا المد التضامني التلقائي الذي يعزز أواصر الأخوة المتينة وقيم الإيثار والتآزر بين البلدين والشعبين الشقيقين.


وقد كان في استقبال طائرة المساعدات الوزيرة، مديرة الديوان الرئاسي نادية عكاشة، ووزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي، ووزير الصحة فوزي المهدي، والفريق بالبحرية عبد الرؤوف عطاء الله، المستشار أول لدى رئيس الجمهورية مكلف بالأمن القومي، والفريق طبيب مصطفى الفرجاني، مدير عام الصحة العسكرية، والسفير الأردني في تونس الدكتور ماهر سالم الطراونة.

 

بترا


 




 

 


 

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