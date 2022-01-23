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الأحد، 23-01-2022 12:11 م

"الممرضين" تطالب بمساواة علاوة منتسبيها بباقي المهن الصحية

ممرض


الوكيل الإخباري - دعا مجلس نقابة الممرضين لإجتماع طارئ مع لجنة القطاع العام وممثليه العاملين في وزارة الصحة للتباحث في الاجراءات التي ستتخذها النقابة لتحقيق مطالب منتسبيها في القطاع العام.

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وقالت النقابة في بيان لنقيب الممرضين خالد ربابعة انها قد تلجأ لخطوات تصعيدية لتحقيق مطالب الممرضين والتي تعد "حقوقا هضمت سابقا".


واضاف البيان ان مجلس النقابة طالب برفع علاوة العمل الإضافي لمنتسبي النقابة في القطاع العام الى 35% من إجمالي لراتب اسوة بالأطباء وأطباء الأسنان والصيادلة والأطباء البيطريين.


واشار ان هذا حق قديم وان النقابة خاطبت الحكومة بهذا المطلب لنحو عامين وقوبلت بالتسويف في ظل عدم وجود أسباب حقيقية او واقعية تحول دون تلبية هذا المطلب.

 

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