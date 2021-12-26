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الأحد، 26-12-2021 09:27 ص

الصحة تنفي إغلاق عيادة الحامدية في الكرك

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الوكيل الإخباري - طالب أبناء بلدة الحامدية، وزارة الصحة ومديريتها في محافظة الكرك بإعادة فتح عيادتهم الطبية التي جمدت خدماتها منذ أعوام وتزويدها بالكادر والتجهيزات ليتسنى لها تقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية لمواطني البلدة.اضافة اعلان


وقال المواطن خالد الحجايا إن النهوض بالواقع الخدمي والتنموي للبلدات النائية والتي تعاني تهميشا خدميا يشمل كافة المجالات بما فيها الخدمات الأساسية بات ضرورة لتمكينها من مواكبة مسيرة الوطن ومجتمعاته وتحقيق العدالة.

ونوه محمد الحجايا إلى أن العيادة التي جمدت خدماتها منذ عام ٢٠١٩ كانت تفتقر لمتطلبات البيئة الصحية والخدمية الملائمة حيث يقتصر مبناها القديم المتهالك على غرفة واحدة بمساحة ضيقة وتنحصر الخدمات الطبية فيها على يوم واحد بالأسبوع حال توفر طبيب لهذه الغاية يغطيها من كادر مراكز البلدات البعيدة عنها.

بدوره نفى مدير صحة محافظة الكرك الدكتور أيمن الطراونة اتخاذ المديرية أي إجراء إغلاق أو تجميد لعيادة الحامدية مؤكدا بأنها ورغم محدودية إمكاناتها الا أنها تقدم خدماتها لأبناء المنطقة غير أن المشكلة التي تعانيها الصحة مع كافة العيادات والمراكز تتمثل بوجود نقص بالكادر الطبي ليغطي هذه المرافق بشكل منتظم والذي فاقمه الظرف الصحي الحالي.

وأضاف أن الصحة تتطلع لتحسين واقع خدمات كافة مرافقها بكافة المناطق والبلدات بما فيها النائية وأن مطالب أبناء الحامدية بضرورة نقل عيادته لمبنى آخر ملائم ليكون نواة لمركز صحي أولي يخدم منطقة الحامدية والفريفرة سيتم متابعته مع الوزارة واتخاذ اللازم حياله.(الرأي)

 




 

 


 

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