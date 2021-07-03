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المملكة تشهد أحداثا ساخنة صباح اليوم

الأمن ينفي رفع قيمة مخالفات السير

السبت، 03-07-2021 01:30 م

في الكرك ، عين الباشا ، إربد

المملكة تشهد أحداثا ساخنة صباح اليوم

ترقب
منظر عام للعاصمة عمان


الوكيل الإخباري -جلنار الراميني - شهدت المملكة منذ صباح اليوم السبت ، عددا من الأحداث الساخنة ، التي ألقت بظلالها على الأردنيين .

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وقد توزّعت الأحداث ، في كل من الكرك ، إربد ، وعين الباشا  وفق رصد " الوكيل الإخباري" .

 

مشاجرة في الكرك

شهدت محافظة الكرك ، مشاجرة ، راح ضحيتها مواطن ، وفق الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، العقيد عامر السرطاوي.

 

ولفت أنه يتم التحقيق بالحادثة.

 

وفاة مواطن إثر مشاجرة في الكرك

 

 

فاجعة في عين الباشا

كما أفاد مصدر أمني ، أنه عُثر صباح اليوم السبت على جثتين لحدثين داخل إحدى البرك الزراعية في منطقة عين الباشا.
 

حدثان يلقيان حتفهما غرقا في عين الباشا

 

وأشار المصدر إلى أنه تم تحويل الجثتين للطب الشرعي، لبيان سبب الوفاة فيما باشرت الأجهزة الأمنية التحقيق في الحادثة.

 

وفاة بحادثة سقوط من أعلى جسر في إربد 

وفي إربد ، توفي شاب يبلغ من العمر 17 عاماً بعد أن سقط من اعلى جسر على الطريق الدائري في المحافظة.

 

وقال محافظ إربد ، رضوان العتوم لـ "الوكيل الإخباري"، إن التحقيقات لا تزال جارية حول سقوط الشاب، الذي كان برفقته أحد أقاربه.

وأشار إلى أن فرق الأمن العام والدفاع المدني تحركت إلى موقع الحادثة بعد ورود بلاغ من أحد المواطنين يفيد بأن هناك شاب سقط من أعلى الجسر، وتعتبر هذه أول حالة سقوط من أعلى هذا الجسر منذ إنشائه.

محافظ إربد لـ الوكيل: وفاة شاب سقط من أعلى جسر في المحافظة والتحقيقات لا تزال جارية

 




 

 


 

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