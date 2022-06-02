المنتدى الاقتصادي يشيد ببرنامج تشغيل الأردنيين بمحطات الوقود

الوكيل الإخباري - ثمن المنتدى الاقتصادي الأردني إطلاق برنامج التشغيل في محطات الوقود الذي يعتمد على إحلال العمالة المحلية محل العمالة الوافدة تحت شعار "الأولوية للأردنيين في العمل" والذي أطلقته وزارة العمل بالتعاون مع شركات تسويق المنتجات البترولية الثلاث والمنتدى الاقتصادي الاردني.

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وجاء إطلاق البرنامج بحسب بيان للمنتدى استجابةً لتوجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني، وسعياً نحو مئوية ثانية حافلة بالإنجاز والعطاء.



وقدم المنتدى دراسة تفصيلية نهاية العام الماضي، تتضمن مقترح إحلال العمالة المحلية في قطاع المحروقات وتقليل نسب البطالة بين الشباب.



وبحسب البيان، تواجه عملية إحلال العمالة الأردنية بدلا من العمالة الوافدة عدة عقبات ومعيقات من أبرزها: عدم توفر محفزات للإقدام على الوظيفة والمنافسة عليها أمام العمالة الوافدة، وعدم وجود شركات متخصصة بالتعيين والتدريب في محطات الوقود، إضافة الى تسرب العمالة الوافدة غير المنظمة لهذا القطاع والتي تعتبر أفضل نسبيا من وجهة نظر أصحاب العمل.

