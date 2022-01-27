الخميس 27-01-2022
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الخميس، 27-01-2022 01:50 م

المنخفض يرفع معدل الموسم المطري ما بين 2-17%

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الوكيل الاخباري - قال مدير إدارة الأرصاد الجوية رائد آل خطاب انه مع اول يوم في المنخفض فإن كميات الأمطار والثلوج المتراكمة حتى صباح الخميس الموافق عدلت الموسم المطري في المملكة بنسب تراوحت ما بين (2-17%).

وأوضح ال خطاب، انه كانت المناطق الوسطى الأكثر تأثرا باول ايام المنخفض والتي اصبح أدائها اعلى من معدلها في مثل هذا الوقت من السنة ، اما المناطق الشمالية فهي حول معدلها العام ، فيما بقيت باقي مناطق المملكة دون معدلاتها حتى صباح هذا اليوم .

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وبين أن المملكة لا تزال تحت تأثير الكتلة الهوائية شديدة البرودة و المرافقة للمنخفض الجوي (منخفض الخير) الذي أثر على المملكة منذ ساعات ظهر يوم أمس الأربعاء والذي أدى إلى هطول الأمطار على معظم مناطق المملكة كانت غزيرة على فترات مصحوبة بتساقط البرد أحيانا ، كما تساقطت الثلوج على المرتفعات التي وصل ارتفاعها1000  متر عن سطح البحر وما يزيد . 

واشار الى أنه مع تعمق تأثير هذا المنخفض مع ساعات الليل ودخول الهواء الأشد برودة على المملكة فقد امتد الهطول الثلجي الى المناطق التي وصل ارتفاعها 700 متر و مايزيد ، فيما شهدت المناطق الاقل من ذلك الارتفاع هطولا مطريا مخلوطا بالثلج على فترات .

 

ومع اول يوم في المنخفض فان كميات الامطار والثلوج المتراكمة حتى صباح الخميس الموافق 27/01/2022 عدلت الموسم المطري في المملكة بنسب تراوحت مابين (2-17%) حيث كانت المناطق الوسطى الاكثر تأثرا باول ايام هذا المنخفض والتي اصبح ادائها اعلى من معدله في مثل هذا الوقت من السنة ، اما المناطق الشمالية فهي حول معدلها العام ، فيما بقيت باقي مناطق المملكة دون معدلاتها حتى صباح هذا اليوم .


والرسم البياني ادناه يبين وضع الموسم المطري حتى صباح يوم 27 كانون الثاني 2022:





 




 

 


 

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