المنطقة العسكرية الشرقية تعثر على جثتين لمهربين

الوكيل الاخباري - صرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي، أن معلومات استخباراتية أفادت بمقتل وإصابة عدد من المهربين أثناء إحباط محاولات تسلل مجموعة من الأشخاص والآليات، وتهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة والأسلحة قادمة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية يوم أمس الجمعة.



وبين المصدر أنه تم تكثيف عمليات البحث والتفتيش على طول الواجهة الحدودية وخلف الساتر الحدودي، حيث عُثِرَ على جثث مهربين عدد (2) بحوزتهم كميات من المواد المخدرة، وتم تحويلها إلى الجهات المختصة.



يشار إلى أن كمية المخدرات الكبيرة التي تم ضبطها أمس على واجهة حدود المنطقة العسكرية الشرقية، باءت بالفشل في أن تمر وتنفث سمومها بين أبناء الوطن.



وشدّد المصدر أن القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي تقف دوماً بالمرصاد لكل من تسول له نفسه المساس بأمن الوطن والمواطن، وستتعامل بكل قوة وحزم من خلال تطبيق قواعد الاشتباك الجديدة، لمنع أي محاولات تسلل أو تهريب.

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