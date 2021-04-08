المنطقة العسكرية الشمالية تنفذ تمرينين عسكريين

الوكيل الاخباري -

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نفذت المنطقة العسكرية الشمالية، أمس الأربعاء، تمرينين عسكريين، بحضور المساعد للعمليات والتدريب العميد الركن عبدالله شديفات، وقائد المنطقة وعدد من مدراء القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية -الجيش العربي.واستمع المساعد للعمليات والتدريب إلى إيجاز مفصل عن تمرين الاتصالات (الحصن المنيع)، قدمه القائمون على التمرين، والذي نُفذ على مستوى المنطقة.واشتمل التمرين على تطبيق عدد من الفرضيات تحاكي السيناريوهات المتوقعة لاختبار أجهزة الاتصال السلكية واللاسلكية المستخدمة في وحدات المنطقة، ومدى جاهزيتها للعمل في الظروف العملياتية، بما يضمن بقاء الوحدات على جاهزية عالية.