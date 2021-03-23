المنطقة العسكرية الجنوبية تنفذ تمريناً تعبوياً

الوكيل الاخباري

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- نفذ لواء الأمير زيد بن الحسين الآلي/٩٣، التابع للمنطقة العسكرية الجنوبية، اليوم الثلاثاء، تمرين اتصالات تعبوي، بحضور المساعد للعمليات والتدريب العميد الركن عبدالله شديفات.واستمع المساعد للعمليات والتدريب بحضور قائد المنطقة العسكرية الجنوبية، إلى إيجاز عن التمرين وسير الأمور العملياتية والتدريبية والسيناريوهات المحتملة، وبما يسهم في رفع مستوى الاحترافية والكفاءة لدى المشاركين فيه.واشتمل التمرين على اختبار للأجهزة السلكية واللاسلكية التعبوية المستخدمة في اللواء ومدى جاهزيتها للعمل في الظروف العملياتية، وتأسيس اتصال ما بين الوحدة والتشكيل، والتي تمكن مستخدميها من تمرير المعلومات أولاً بأول.