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المهندسة ريم السعودي خلفاً لمدير عام شركة الكهرباء

الأحد، 24-10-2021 01:10 م

المهندسة ريم السعودي خلفاً لمدير عام شركة الكهرباء

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الوكيل الاخباري- حصلت المهندسة ريم حمدان السعودي على أعلى درجات التقييم من قبل لجنة المقابلات لتعيينها مديراً عاماً لشركة توزيع الكهرباء.

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وبموجب نتائج لجنة التعيين في الشركة ستتولى السعودي إدارة شركة توزيع الكهرباء اعتبارا من بداية عام 2022، خلفا للمهندس حسان الذنيبات بعد ان حصلت على أعلى تقييم في نتائج التقييمات التي وضعتها اللجنة المشكلة من قبل شركة كهرباء المملكة لاختيار مدير عام لشركة توزيع الكهرباء.


وخاضت المهندسة السعودي منافسة خاضعة للحاكمية الرشيدة والشفافية بين 9 متقدمين من داخل الشركة للمنصب، وذلك في تقييمات اللجنة التي شكلتها الشركة لتقييم المتقدمين للمنصب، واعتمدت اللجنة أسسا واضحة ومعلنة لاختيار المدير العام.


وأكدت الشركة في بيان صحفي، أصدرته اليوم الاحد، ان المهندسة السعودي تمتلك خبرة طويلة تجاوزت الـ 29 عاما، وحاصلة على شهادة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية من الجامعة الأردنية بتقدير امتياز، وشغلت منصب نائب المدير العام منذ عام 2015.


وتدرجت في عملها بالشركة الى ان أصبحت مساعد المدير العام للتنظيم والتخطيط، وسبق ذلك عملها كمدير لدائرة الدراسات والتخطيط ورئيس قسم دراسات وخدمات المشركين في الشركة.


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