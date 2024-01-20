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السبت، 20-01-2024 11:36 م

"المهندسين" تجري قرعة مشروع أراضي ناعور أم البرك أم البساتين

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الوكيل الاخباري - أجرت نقابة المهندسين الأردنيين، اليوم السبت، في مجمع النقابات المهنية، قرعة مشروع "ناعور أم البرك أم البساتين"، في منطقة ناعور، بحضور نقيب المهندسين أحمد سمارة الزعبي، ورئيس لجنة الإسكان والأراضي المهندس منذر أبو جماعة ونائب رئيس اللجنة المهندس رائد حياصات، وأمين عام النقابة المهندس علي ناصر، ومدير الدائرة العقارية والتمويل رامي النوايسة.

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وبلغ عدد المشاريع التي قامت النقابة بشرائها 176 مشروعا بمساحة إجمالية بلغت حوالي 19 ألف دونم، من ضمنها مشروع ناعور أم البرك أم البساتين، الذي يتكون من 92 قطعة أرض استفاد منها 77 مهندسا ومهندسة.

 

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