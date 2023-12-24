وزيرة الثقافة تطلق مشروع القراءة للجميع -مكتبة الاسرة من بلدية ام الرصاص الجديدة

الوكيل الاخباري - اطلقت وزيرة الثقافة هيفاء النجار صباح اليوم الاحد من بلدية ام الرصاص الجديدة، "مشروع القراءة للجميع - مكتبة الاسرة"

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مشتملا على 65 عنوانا من الكتب والقصص متنوعة الموضوعات في حقول دراسات التراث العربي الاسلامي والتراث الاردني، والفلسفة والمعارف العامة والاداب والفنون المحلية والعربية والعالمية والعلوم والتكنولوجيا والتاريخ والحضارة والاطفال والفتيان.

وفي حفل إطلاق المشروع الذي يستمر لغاية 28 من الشهر الحالي وتتواجد مراكز بيع اصدارته في مختلف محافظات المملكة، لفتت النجار في كلمة ألقتها الى أن إختيار ام الرصاص لاطلاق مشروع مكتبة الاسرة لكونها تعد من مواقع التراث العالمي منذ عام 2004 وثرية بتراثها المادي وغير المادي.