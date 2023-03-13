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الإثنين، 13-03-2023 10:09 ص

المواصفات: خطة لتكثيف الرقابة على الأسواق في رمضان

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الوكيل الإخباري - بدأت مؤسسة المواصفات والمقاييس تنفيذ خططها التفتيشية التي تستهدف الأسواق والمنافذ الحدوديّة، بغية تشديد الرّقابة على السلع والمنتجات التي يزداد عليها الطلب قبل وخلال شهر رمضان المبارك مع الاستمرار بالجولات الدورية والفجائية على محطات المحروقات ووكالات وموزعي الغاز، ومحلات الصاغة.اضافة اعلان


وقالت المؤسسة في بيان صادر عنها الاثنين، إنّ الجولات التفتيشية تتم وفقاً لخطط شاملة تغطي كافة محافظات المملكة وتستمر خلال الفترات الصباحية والمسائية وأيام السبت، بالإضافة إلى اطلاق حملة توعويّة وتثقيفيّة حول المنتجات الأكثر طلباً واستهلاكاً في الأسواق خلال الشهر الفضيل وذلك عبر صفحات المؤسسة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأوضح البيان، أن من بين المنتجات التي سيتمّ تكثيف الرّقابة عليها: أحبال الزينة، وأواني الطبخ، والأجهزة الكهربائية، والأدوات المنزلية، وألعاب الأطفال، والألبسة، والأحذية، والحقائب، ومواد التنظيف والتجميل المختلفة، بالإضافة إلى التحقق من الأوزان والموازين، والحجوم، والعبوات المعبأة مسبقاً.

ودعت المؤسسة المواطنين إلى ضرورة الإبلاغ عن أي منتجات مخالفة أو مقلدة عبر هاتف وواتساب الشكاوى الموحد (065301243) وصفحات المؤسسة على مواقع التواصل الاجتماعي، وعبر أيقونة الشكاوى في الموقع الإلكتروني التابع للمؤسسة وتطبيق "بخدمتكم" وعبر منصّة "سند جو" على الرقم (065008080)

 




 

 


 

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