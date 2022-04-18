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الإثنين، 18-04-2022 01:33 م

المواصفات والمقاييس تُحذر من العاب قد تعرّض الأطفال للاختناق

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الوكيل الإخباري - حذرت المؤسسة العامة للمواصفات والمقاييس المواطنين من شراء أو استخدام اللعب التي فيها خيوط أو حبل يزيد طولها عن 22 سم.

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وبينت المؤسسة، خلال حملتها التوعوية التي يرصدها "الوكيل الإخباري " أن وجود خيط أو حبل يزيد طوله عن (22) سم في اللعبة، قد يعرّض الأطفال تحت سن (3) سنوات للاختناق.


ودعت إلى ضرورة الإهتمام بعلامة الجودة عند شراء أي منتج، موضحة أن علامة الجودة هي دليل على أفضلية المنتج.   

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