المواصفات والمقاييس تُحذر من العاب قد تعرّض الأطفال للاختناق

الوكيل الإخباري - حذرت المؤسسة العامة للمواصفات والمقاييس المواطنين من شراء أو استخدام اللعب التي فيها خيوط أو حبل يزيد طولها عن 22 سم.
وبينت المؤسسة، خلال حملتها التوعوية التي يرصدها "الوكيل الإخباري " أن وجود خيط أو حبل يزيد طوله عن (22) سم في اللعبة، قد يعرّض الأطفال تحت سن (3) سنوات للاختناق.
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ودعت إلى ضرورة الإهتمام بعلامة الجودة عند شراء أي منتج، موضحة أن علامة الجودة هي دليل على أفضلية المنتج.
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