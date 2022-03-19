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السبت، 19-03-2022 04:46 م

هل يصبح لقاح كورونا موسميا.. البلبيسي يجيب

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الوكيل الإخباري - علق مستشار رئاسة الوزراء لشؤون الصحة، مسؤول ملف كورونا الدكتور عادل البلبيسي على إمكانية أن يصبح لقاح كورونا موسميا.اضافة اعلان


وقال البلبيسي لـ"الوكيل الإخباري"، إنه من المبكر الحديث بهذا الشأن لكن إذا أصبح الفيروس موسميا فإن اللقاح لن يكون ضروريا للجميع.

وأضاف أن مطعوم الإنفلونزا الموسمية لا يعطى للجميع وكذلك الأمر مع لقاح كورونا إذا أصبح الفيروس موسميا.

وأشار البلبيسي إلى أن اللقاح سيقتصر على فئات معينة من الأشخاص مثل أصحاب المناعة الضعيفة والكبار في السن والذين يعانون من أمراض مزمنة.

وبيّن أنه في حال أصبح الفيروس موسميا فإن وزارة الصحة ستقوم بتأمين كميات من اللقاح المضاد لكورونا بشكل مجاني، أما إذا توفر في الصيدليات أو المستشفيات الخاصة فلن يكون مجانيا.

وتابع أن وزارة الصحة قامت بشراء 250 ألف جرعة من مطعوم الإنفلونزا الموسمية العام الماضي، فيما قامت بتأمين 200 ألف جرعة العام الحالي وبشكل مجاني للمؤمن عليهم داخل مراكز ومستشفيات الوزارة.

وكان البلبيسي لفت في تصريحات سابقة إلى أن فيروس كورونا قد يتحول من جائحة إلى مرض موسمي خلال الأشهر المقبلة.

 




 

 


 

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