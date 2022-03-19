ورشة في إربد حول أهمية تعزيز مشاركة الشباب في الانتخابات

الوكيل الإخباري - نظمت وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية، اليوم السبت، ورشة بعنوان "توصيات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية "، بمشاركة شباب ممثلين عن مختلف محافظات المملكة.



وقال أمين عام وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية الدكتور علي الخوالدة، خلال لقائه المشاركين في الورشة التي تستمر ليومين، إن الورشة تهدف إلى نشر الوعي حول منظومة الحياة السياسية في الأردن، واللجنة الملكية التي تشكلت لتحديث المنظومة السياسية، والتي خرجت بمجموعة من التوصيات والمشاريع والبرامج لتفعيل مشاركة الشباب والنساء في الحياة السياسية.

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