الأربعاء 23-06-2021
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الأربعاء، 23-06-2021 07:24 م

المومني: عودة التعليم الوجاهي أصبحت ضرورة

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 الوكيل الاخباري - أكد رئيس لجنة التعليم والشباب النيابية، الدكتور بلال المومني، أن اللجنة تقوم بدورها الرقابي، من خلال الاطلاع على الواقع ميدانيا لجميع الخدمات بقطاعي التربية والتعليم والشباب في مختلف محافظات المملكة، ولاسيما في ظل جائحة كورونا التي كان لها تأثير سلبي على التعليم بشكل عام.اضافة اعلان


وأضاف المومني، خلال لقاء أعضاء اللجنة مجلس محافظة العقبة اليوم الأربعاء، بحضور محافظ العقبة محمد الرفايعة ونواب العقبة، أن عودة التعليم الوجاهي للمدارس والجامعات اصبحت ضرورة بعد مرور عامين على التعليم عن بعد الذي كان خيارا ضروريا لطلبتنا، مشيدا بخطة وزارة التربية والتعليم في هذا المجال، والوصول الى مرحلة العودة للتعليم الوجاهي.

 




 

 


 

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