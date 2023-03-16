المياه: ارتفاع تخزين السدود إلى 116 مليون م3

الوكيل الإخباري - قالت وزارة المياه والري/ سلطة وادي الأردن إن حجم التخزين الكلي في السدود بلغ صباح اليوم الخميس 116 مليون متر مكعب بنسبة 40,5% من طاقتها التخزينية الكلية البالغة 280,7 مليون متر مكعب.

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وبيّنت الوزارة، في بيان صحفي، أن التخزين في سد الوحدة 14,5 مليون م3 بنسبة 13,6%، وسد وادي العرب 8,3 مليون م3 بنسبة 49%، وسد زقلاب (شرحبيل) 1,5 مليون م3 بنسبة 38%، وسد كفرنجة 2,5 مليون م3 بنسبة 33%، وسد الملك طلال 46 مليون م3 بنسبة 69,8%، وسد وادي شعيب 1,254 مليون م3 بنسبة 100%، وسد الكفرين 5,267 مليون م3 بنسبة 62%، وسد زرقاء ماعين 527 ألف م3 بنسبة 26,3%، وسد الوالة 7,3 مليون م3 بنسبة 29%، وسد الموجب 22,8 مليون م3 بنسبة 92%، وسد التنور 4,6 مليون م3 بنسبة 32%، وسد اللجون 176 ألف م3 بنسبة 17,6%، وسد الكرك 171 ألف م3 بنسبة 8,5 %.