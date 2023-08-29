الثلاثاء 29-08-2023
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المياه: بدء تشغيل مشروع الطاقة الشمسية الكهروضوئية في الديسي

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الثلاثاء، 29-08-2023 10:06 ص

المياه: بدء تشغيل مشروع الطاقة الشمسية الكهروضوئية في الديسي

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الوكيل الإخباري - أعلن وزير المياه والري المهندس محمد النجار بدء إجراءات تشغيل مشروع الطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة 24 ميجا واط في منطقة الديسي لصالح سلطة المياه.

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وتمت عمليات الكهربة العكسية BE بنجاح بتاريخ 2023/8/16 وذلك بالتنسيق مع شركة الكهرباء الوطنية NEPCO.

 

وقالت الوزارة إنه لغايات إعلان التشغيل التجاري COD للمشروع سيتم استكمال الفحوصات اللازمة من خلال مهندس مستقل معين من قبل سلطة المياه وهو معتمد من قبل شركة الكهرباء الوطنية.


وأشار النجار إلى أن هذا المشروع والمنفذ من قبل المقاول الصيني شركة سيبكو SEPCO III لإنشاءات الطاقة الكهربائية يعتبر المشروع الأول من نوعه في قطاع المياه كمشروع طاقة شمسية استراتيجي بقدرة 24 ميجا واط وتأتي أهميته كمشروع من الجدوى الاقتصادية في تخفيض جزء من كلف الكهرباء للاشتراكات المستفيدة عبر نقل وعبور الطاقة لكل من محطتي زي ووادي العرب المربوطة على اشتراكات شركة توزيع الكهرباء EDCO.

 

وتابع أنه من المتوقع أن يتم توليد ما مقداره 79 جيجا واط/ ساعة خلال العام الأول من تشغيل المشروع والتي تعتبر طاقة توليدية مرتفعة بسبب استخدام أحدث التكنولوجيا في مجال الطاقة الشمسية والمتمثلة باستخدام الألواح الشمسية ذات الوجهين Bi-facial وأنظمة تتبع الطاقة الشمسية Single-axis-tracker والتصميم المبني على زيادة عدد ساعات الذروة الشمسية.

 




 

 


 

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