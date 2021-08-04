المياه تضبط آبارا مخالفة بوادي السير

الوكيل الإخباري- ضبطت وزارة المياه والري بالتعاون والتنسيق مع مدعي عام غرب عمان ومديرية الامن العام، اعتداءات وحفر آبار مخالفة وبيع مياه مخالفة وغير مطابقة للمواصفة بواسطة الصهاريج يتم بيعها من الآبار المخالفة.

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وقالت الوزارة في بيان، إنها ضبطت بئرا مخالفا مخفيا داخل مزرعة في منطقة حي المدق / وادي السير بالقرب من محطة مياه وادي السير، وردمته ومصادرة المضبوطات وحجزها وإعداد الضبوطات الخاصة بالواقعة.



واكدت الوزارة أن حملتها التي نفذتها اليوم الأربعاء، تهدف إلى حماية وتوفير كل قطرة ماء للمواطن من خلال منع جميع الاعتداءات وحفر الآبار المخالفة وفصل الخطوط المعتدية على شبكاتها الرئيسية والفرعية، وهي مستمرة بفاعلية.



وبينت ان الحملة وبناء على معلومات بوجود آبار مخالفة في منطقة وادي السير نسقت مع الجهات المعنية ، وبالكشف على الواقع تأكدت من وجود حفر بئر مخالف محفور على عمق 15 مترا وعليه مضخات غاطسة عدد 2 قطر كل منها 2 انش وموصول بالكهرباء معدة لغايات تعبئة الصهاريج بطريقة مخالفة لقانون سلطة المياه.



وأوضحت الوزارة ان الماتور ومن خط مخالف قطر 3 انش تفرغ المياه في بركة بطاقة تزيد على 500 متر مكعب يوميا، وتنقل المياه منهما يوميا لعشرات الصهاريج المخالفة داخل المزرعة بالقرب من محطة مياه وادي السير التابعة لسلطة المياه، والتي تعد احد المصادر الرئيسية لضخ مياه الشرب للمواطنين دوريا.