المياه تضبط بئرا مخالفا في وادي السير

الوكيل الإخباري - نفذت وزارة المياه والري/ سلطة المياه حملة بالتعاون والتنسيق مع متصرف لواء وادي السير ومديرية الامن العام / قوات الدرك ومركز امن البيادر على منطقة وادي السير لضبط اعتداءات وحفر ابار مخالفة وبيع مياه مخالفة وغير مطابقة للمواصفة بواسطة الصهاريج، حيث يتم بيعها من الآبار المخالفة ، وقد تم ضبط بئر مخفي أسفل احد المنازل وتم ردم البئر المخالف.



وفي التفاصيل، وفق بيان وصل " الوكيل الإخباري" نسخة منه، أن الحملة وبناء على معلومات بوجود آبار مخالفة مجددا في منطقة وادي السير تم التنسيق من خلال المنسق الامني بالتعاون مع مديرية الرقابة الداخلية ومديرية المشاغل المركزية لدى سلطة المياه ومتصرف لواء وادي السير ومركز امن البيادر وقوات الدرك.

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وأضاف البيان ، داهمت قوة أمنية في ساعة مبكرة من صباح الأربعاء وبالكشف على الواقع تم التأكد من وجود حفر بئر مخالف محفور على عمق كبير وتم إخفاؤه بالاسمنت المسلح بسمك ( 7 ) أمتار والبئر موصول بغاطسات كبيرة عدد (4) تضخ المياه عبر خطوط اقطار (3 انش) و(1 أنش ) كميات مياه تزيد على (500) متر يوميا وبعمق نحو (17) متر لتصب في خزان تجميعي بسعة كبيرة خارج المنزل يتسع لكميات كبيرة .

وزاد " تم تعبئة المياه منهما يوميا لعشرات الصهاريج المخالفة داخل منزل بالقرب من محطة مياه وادي السير التابعة لسلطة المياه والتي تعد احد المصادر الرئيسية لضخ مياه الشرب للمواطنين دوريا وتم اعداد الضبوطات الخاصة بالواقعة ليتم تحويلها للمدعي العام لاستكمال التحقيق وضبط المخالفين .



واضافت ان الطواقم الفنية والامنية ستواصل تنظيم حملة لضبط الصهاريج التي تعبأ من المنطقة بطريقة مخالفة في منطقة وادي السير حيث سيتم حجز اي صهاريج مخالفة وضبط أصحابها وتحويلهم للجهات المسؤولة لاتخاذ العقوبات بحق المخالفين .



وشددت الوزارة على انها ستواصل ملاحقتها للمعتدين الذين يقومون بحفر الابار دون ترخيص وبيع المياه دون الحصول على ترخيص من سلطة المياه صونا لحقوق المواطنين وحماية مقدرات المياه.

ودعت المواطنين إلى الابلاغ عن أي عملية بيع مياه بالصهاريج غير المرخص خاصة في مناطق وادي السير كونها غير مطابقة للمواصفة وبالتالي تشكل خطرا على السلامة العامة وصحة المواطنين .



