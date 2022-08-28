المياه: ضبط بئر مخالفة في جرش - صور

الوكيل الإخباري - ضبطت الكوادر التفتيشية في وحدة الرقابة الداخلية وكوادر الأحواض الجوفية في وزارة المياه والري/ سلطة المياه بالتعاون مع المنسق الأمني، اليوم الأحد، بئر مخالفة في محافظة جرش تسحب المياه بطريقة غير مشروعة.

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وأضافت الوزارة، في بيان صحفي، إنه وبناء على المتابعة والمعلومات المتوفرة، جرى تنسيق حملة أمنية أسفرت عن ضبط البئر، وجرى الردم وإعداد الضبوطات الخاصة بالواقعة لاستكمال الإجراءات بالخصوص ليتم إحالتها للقضاء.



وأشادت الوزارة/ سلطة المياه واجهزتها بالتعاون والإسناد الكبير من مديرية الأمن العام وتشكيلاتها لإنفاذ القانون وحماية الحقوق المائية للمواطنين.





