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الأحد، 31-07-2022 09:40 م

تمثال عين غزال شعاراً لمؤتمر تاريخ وآثار الأردن الخامس عشر

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الوكيل الاخباري - اختارت دائرة الآثار العامة تمثال عين غزال، شعاراً لمؤتمر "تاريخ وآثار الأردن الخامس عشر"، حيث يعد التمثال أقدم تمثال جصي في العالم والذي يعود للعصر الحجري الحديث 8500 قبل الميلاد، كما وتعد هذه التماثيل التي اكتشفت على الطريق الرئيس الذي يربط مدينة عمان بمدينة الزرقاء، مركزاً لإنطلاق الحضارة إلى العالم.

وقالت الدائرة في بيان اليوم الأحد، إن رأس تمثال عين غزال اكتشف في موقع عين غزال، حيث يعد هذا الموقع من أقدم مواقع الاستيطان في العالم لذلك ارتأت دائرة الآثار العامة اختياره ليمثل شعار المؤتمر، مؤكدة حرصها عند اختيار الشعار على وضع كافة عناصر الجذب الخاصة بالمؤتمر.

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