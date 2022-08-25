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الخميس، 25-08-2022 10:51 ص

بدء تنفيذ عطاء منظومة أمنية حول الموقع الأثري في جرش

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الوكيل الإخباري - بدأت مديرية آثار جرش، الخميس، بتنفيذ عطاء المنظومة الأمنية والتي تشمل الشيك المعدني حول الموقع الأثري وصيانة وتركيب كاميرات داخل الموقع وبوابة إلكترونية على مدخل الموقع الأثري، وفق مدير آثار جرش محمد الشلبي.

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وقال الشلبي، إن نسبة الإنجاز في المشاريع التي يتم تنفيذها داخل الموقع الأثري وصلت 80% والمشاريع بناء جدران حجرية (سلاسل حجرية) لمنع انجرافات التربة وأعمال وصيانة وترميم الأرضيات الفسيفسائية وصيانة مسارات الزوار داخل الموقع.

 

وأضاف، أن نسبة الإنجاز وصلت 80% أيضاً في إعادة وصيانة قبو زيوس (قبو زيوس يعود للحقبة الرومانية تم تحويله إلى متحف) ومعبد ارتيمس (معبد روماني) وضريح جيرمانوس (قائد عسكري روماني) وكنيسة المثمنة والتي تعود للحقبة البيزنطية.

 

وبين الشلبي بأنه تم طرح عطاء مشروع دراسات لتأهيل متحف جرش الموجود داخل الموقع الأثري.

 




 

 


 

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