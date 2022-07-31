الأحد 31-07-2022
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الأحد، 31-07-2022 09:00 م

أمسية قصصية ضمن الفعاليات الثقافية لمهرجان جرش

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الوكيل الاخباري - نظمت رابطة الكتاب الأردنيين، اليوم الأحد، في المركز الثقافي الملكي، أمسية قصصية لعدد من كتّاب القصة القصيرة، ضمن فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون، بدورته السادسة والثلاثين.

وقرأت القاصة ماجدة العتوم قصتين، امتازتا بجملهما القصيرة والوصفية لمشاهد متعددة لا تتجاوز دائرة صغيرة المكان،كما في قصة "هلوسات رجل يفكر بالإقلاع عن التدخين"، كما امتازتا بتتابع الجمل التي تستخدم الضمير هو/ هي.

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